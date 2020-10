Deja atrás el escándalo. Sheyla Rojas decidió continuar con sus proyectos personales tras anunciar, hace solo un día, que demandará a Magaly Medina por un millón de dólares, por manchar su reputación al exponer su fugaz romance con Luis Advíncula y unos chats donde muestra sus intenciones.

La despampanante rubia protagonizará el videoclip del tema 'Vamos a darnos un tiempo junto con Renzo Padilla. El tema es del cantante José José y será interpretado por el ‘Chico Bravo de la Salsa’.

La producción está a cargo de la productora Catorce & Seis y en los avances se ve a Sheyla Rojas muy atrevida en el papel de una mujer que busca atención de su pareja y no encuentra respuesta

La rubia exconductora aseguró que se sintió muy cómoda en todas las escenas y que sus seguidores podrán ver el videoclip terminado en los siguientes días. ¨Es la segunda vez que participo en un videoclip, pero la verdad aquí le puse mucha fuerza al papel. He aprendido que para un trabajo como este no sirve modelar sino ponerle una cuota de histrionismo porque el público cree lo que observa. Me encantó trabajar con Renzo Padilla porque es muy profesional y tiene una voz maravillosa¨, dijo.

Por su parte, Renzo Padilla indicó que la empresaria ‘es una verdadera caja de sorpresas’ puesto que tiene dotes para la actuación. ¨Para mí actuar es una experiencia nueva. Sheyla puso mucho realismo a las escenas. Eso me brindó mucha confianza porque lo mío es la música. De verdad siento que el trabajo quedó muy bonito. Hemos tenido hasta discusiones, pero profesionalmente hablando. Muy agradecido con Sheyla porque nunca se quejó ni puso peros en cada escena que ha grabado¨, indicó.