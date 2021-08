Tras pasar varias semanas en España junto a su pequeño Antoñito y la familia de Antonio Pavón, Sheyla Rojas alzó vuelo a su querido México donde convive con su actual pareja y no dudó en ir a una iglesia a su llegada.

La modelo subió una storie en su cuenta de Instagram donde se muestra en la casa de Dios junto a la imagen de Jesús y a la virgen de Guadalupe. “Jesús, te pido que tomes las riendas de mi corazón”, escribió la popular ‘Shey Shey’.

LEE TAMBIÉN: Sheyla Rojas regresó a México y su novio le organizó el sábado una fiesta

De esta manera, Sheyla Rojas vuelve a los brazos de Sir Winston, con quien tiene una intensa relación y por quien decidió enviar a su hijo Antoñito a España. La modelo fue entrevista hace unos días por Magaly Medina y reveló pasajes de su vida que pocos conocían.

Durante la entrevista con ‘la urraca’, la ‘rubia’ confesó que conoció a Sir Winston en una cena y tan solo al día siguiente decidió vivir con él en la ciudad de México. La revelación desató las fuertes críticas de Magaly por dejar a Antoñito en brazos de su padre.

LEE TAMBIÉN: Abogado de Sheyla en su caso contra Magaly pide que le pague sus honorarios

“Vamos a la cena y mi amigo me presenta a mi novio, fue amor a primera vista. Me dijo ‘quédate, quédate un mes’. Le dije ‘me quedo, pero no en tu casa, me quedo en otro lado’. Me dijo que quería conocerme y que me iba a quedar en cuartos separados”, dijo Sheyla Rojas.

La exchica reality también señaló que acostumbra ir a misa con su novio, pues la conquistó por ese lado familiar. Incluso sostuvo que ya conoce a su papá y a sus hermanos, con quienes tiene una buena relación.