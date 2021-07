VUELVE A CREER EN EL AMOR. Dicen que tras la tormenta llega la calma y al parecer también llegó el amor a la vida de la polémica Shirley Arica. Magaly Medina difundió imágenes de la modelo junto a un misterioso galán, que al parecer sería un extranjero.

“Hemos visto a Shirley Arica con un galán de la mano, no lo reconocemos, no sabemos quién es, digamos que el tipo físico no corresponde a ninguno de los amigos con los que normalmente se ve. No parece jugador de fútbol, más bien tiene la pinta de extranjero”, dijo la ‘urraca’

Shirley Arica aparece con nuevo galán

En las imágenes se observa a Shirley Arica agarra de la mano con el aún misterioso hombre. Al no saber la identidad, la conductora de Magaly TV La Firme exhortó a sus televidentes a que le envíen información sobre él al ‘Chismefono’.

“No lo reconocemos de sus amigos comunes con los que ella siempre suele hablar, más bien que me cuenten al chismefono si lo reconocen”, precisó entre risas.

La ‘urraca’ reveló también la expareja de Jean Deza ingresó a un edificio en Miraflores con el hombre, quien le cargaba la cartera. Según dijo, habría llegado de viaje recientemente.

“Tiene como un maletín que parece que llegó de viaje recién, de repente es alguien que ha conocido en las redes y lo ha ido a recibir al aeropuerto”, dijo.