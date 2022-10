El enfrentamiento entre Magaly Medina y Gisela Valcárcel sigue generando polémica entre el público y conocidos artistas. Una de ellas es Shirley Arica, quien dejó en claro que si le dan a escoger entre un bando, elegiría el de la ‘Señito’.

La popular ‘Chica realidad’ fue abordada por un conocido medio de comunicación loca y expresó que le cae mejor la conductora de ‘El gran show’ y dio sus motivos: “Yo soy ‘Giselalover’ la verdad, entre Gisela y Magaly, yo prefiero a Gisela, si me preguntan, porque la otra no”.

Además, aprovechó el momento para criticar a la ‘Urraca’: “Yo creo que denigra mucho a la mujer , yo creo que todo el mundo tiene derecho a crecer y a superarse, y no puede etiquetar a las personas como se le da la gana, ella cree que es dueña de la razón y no hay nadie que le diga las cosas en la cara, yo no comparto lo que ella hace”.

Por último, la modelo dejó en claro que no va a participar en el reality de baile conducido por Gisela Valcárcel y se sorprendió al saber que barajaron su nombre.

“Es el juego de la señora Gisela Valcárcel, jugar con los nombres que pueden causar polémica, pero al final no concreta. No estaría en ‘El gran show’ porque no me siento preparada para estar participando de bailes y piruetas , en su momento sí. Ahorita no entraría, tampoco hubo una propuesta”, finalizó.

