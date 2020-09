LA VENGANZA ES DULCE. Shirley Arica fue entrevistada por Magaly Medina en su programa Magaly TV La Firme. Durante la entrevista hubieron varios momentos memorables, uno de ellos es el que la modelo relata cómo concretó su venganza contra Jean Deza por haberle sido infiel y maltratado físicamente.

Shirley Arica indica que se vio con Jean Deza, pero sólo fue para vengarse. “Me dijo para vernos, le dije que sí (...) me dijo que había terminado, supuestamente nos ibamos a dar una oportunidad, pero al día siguiente me fui de viaje, él sabía que me iba de viaje”, indica.

La modelo indica que pensó en reunirse con él para decirle que en realidad yo no siento nada por él, que en su momento sí me lastimó. “Si no me respeta a mí menos a mi hija. Yo no le puedo presentar a un payaso como ese a mi hija, él jamás iba a conocerla, ni tener una relación cercana”, precisa.

Shirley Arica indicó que no podía darse otra oportunidad con Jean Deza porque ya tiene una hija. “Es un conjunto de cosas, yo ya soy mamá, le hice creer que nos habíamos reconciliado, ese día no pasa nada con su pantene, ni eso me provoca”, finaliza

Shirley Arica revela cómo se vengó de Jean Deza (TROME)