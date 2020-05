Luego de que Shirley Arica reveló que acudió a una clínica local por un problema de salud, las alarmas se dispararon ante un presunto embarazo de la modelo que acababa de finalizar su relación con Jean Deza.

En declaraciones al diario La Karibeña, Shirley Arica terminó con los rumores que indicaban que se encontraba en la dulce espera, pese a que finalizó su romance con Jean Deza, en medio de la cuarentena por el coronavirus.

“No para nada, no estoy embarazada. Si me han visto en la clínica, pero por otros temas que no tienen nada que ver con eso”, dijo la popular ‘Chica Realidad’.

Asimismo, indicó que su ruptura con Jean Deza se dio en buenos términos pues no hubo infidelidad, pese a los señalamientos que posicionaban a Jossmery Toledo como ‘la manzana de la discordia’.

“Lo conozco a él desde hace muchos años y nuestra relación se dio en un momento complicado para todo el país (por la pandemia). Tengo otra prioridad que es mi hija, y él tiene otras. Pero cuando no hay daño terminas bien”, puntualizó.

Jean Deza fue ampayado por cámaras de 'Magaly Tv. La firme)