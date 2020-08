Por: Deyanira Bautista

Laura Bolini cree que Shirley Arica no supera al futbolista Jean Deza y por eso continúa hablando de él y su pareja, Jossmery Toledo . “Creo que cuando una persona termina una relación y, más aún, si tu ex ya está con una nueva pareja, no corresponde salir a rajar de los otros. Uno debe mantener la dignidad, si la relación terminó y ya no quiere estar contigo, entonces debes voltear la página”, sostuvo la conductora de ‘En exclusiva’.

Además, dijo que la ‘Chica realidad’ debería evitar hablar de la nueva pareja del futbolista, Jossmery Toledo.

“Hay comentarios que no vienen al caso, que si es linda o no, si tiene ‘la cara de alien’, como lo dijo Shirley, esas cosas no son dignas, no suman. Si ella quiere demostrar que no le afecta, entonces lo mejor que puedes hacer es mantener la boca cerrada, porque se nota que te está doliendo o picando. Al final cada uno hace de su vida lo que quiere”, señaló.

¿Piensas que Shirley Arica dijo que ‘Jean Deza no la supera’ por fastidiar?

No lo sé. Eso de que él la está llamando o algo así, no lo creo. Pero supongamos que sea así, igual me sigue pareciendo mal que ella salga con ese tipo de cosas ofensivas, nada constructivas. Si uno tira un dardo, entonces que sea clara y diga las razones.

¿Crees que quizás Shirley es quien no supera a Deza?

Sí.

Shirley Arica se burla de la nariz de Jossmery Toledo (TROME)

SIGUEN JUNTOS

A pesar de las críticas, Jossmery Toledo parece no tomarle mucha importancia, pues sigue haciendo su vida normal y comparte algunas fotos con Jean Deza, demostrando que su relación está bien consolidada.

Aunque solo llevan pocos meses de romance, la ‘tombita’ y el futbolista se encuentran conviviendo en el departamento que él tiene en San Isidro.