La modelo Shirley Arica aseguró que está cumpliendo con la cuarentena y negó que se haya dado una escapadita para encontrarse con su pareja, el futbolista Jean Deza, tal como se viene rumoreando.

Shirley, ¿cómo estás sobrellevando esta cuarentena en el aspecto emocional?

Ya me estoy volviendo loca, no sé en qué día estamos... pero trato de mantener mi mente ocupada. En la mañana mi hija tiene clases virtuales y luego me dedico a mis ventas (de accesorios deportivos por redes sociales).

¿La distancia está afianzando tu relación con Jean Deza?

Sí. Es bastante complicado tener una relación a distancia, a pesar de estar tan cerca porque vivimos en el mismo distrito, pero no podemos vernos por las normas que ha establecido el gobierno. No queda otra.

Algunos rumores señalan que te habrías dado una ‘escapadita’ para verte con Jean en los últimos días…

La gente está loca, nada que ver, eso es mentira. Cada uno está en su casa. Entre broma y broma nos hemos dicho que nos vamos a ver en el 2021... ja, ja, ja.

Quizá se vuelven a ver cuando cumplan su primer año de enamorados…

Sí. Ahí nos volveremos a encontrar si es que continuamos... ja, ja, ja.

De otro lado, he visto que te estás reinventando por la crisis de la pandemia y estás vendiendo accesorios deportivos por redes sociales…

Es que ya no habrán eventos y es el rubro al que me dedicaba, y tengo que ver la manera de generar dinero, sobre todo porque tengo una hija. Gracias a Dios me va bien con las ventas, la gente me compra bastante.