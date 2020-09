Eric Castillo

La conductora Lucecita Ceballos afirmó que Shirley Arica y Jossmery Toledo no tienen amor propio, al haber peleado públicamente por un hombre como el futbolista del Deportivo Binacional Jean Deza, quien tiene varias denuncias por violencia familiar.

“A estas chicas les falta amor propio, parecen fieles al castigo porque se han mostrado peleando por un hombre como si fuese un trofeo. Y realmente no tiene mucho valor como persona por todas las denuncias que se le conocen por sus exparejas”, enfatizó la colombiana.

¿Esto no es normal?

En la vida no se puede pelear por una persona, el amor no se mendiga, no se pelea, no es una competencia, es un sentimiento que debe de fluir y disfrutarse.

Muchas personas las han criticado en las redes sociales por todo eso...

Estamos en un tiempo en que hablamos del empoderamiento de la mujer, de su independencia y resaltando su crecimiento en todos los níveles, y este tipo de casos no son un buen ejemplo. Uno se pregunta si es en serio, o si es sacado de alguna escena de novela o comedia, parece increíble que esto esté sucediendo.

El cambio debe empezar con ellas...

Hay que saber sacarse a las personas negativas de tu vida. Las denuncias que él tiene demuestra que no sabe respetar a las mujeres.

Por otro lado, Lucecita comentó que que sigue al frente de su programa ‘Atrévete a soñar’, que se emite por ‘Viva Tv’. “Hemos dado unos cambios al programa y estamos haciendo cambios de look, y claro, sin descuidar la ayuda social”, enfatizó.