¡PERO QUÉ VEN MIS OÍDOS, MANO! Shirley Arica sorprendió al anunciar que será el refuerzo de Jossmery Toledo, este sábado, en Reinas del Show. La ‘Chica realidad’ dejó en el olvido su broncaza por el amor de Jean Deza y se lucirá en la pista al lado de la expolicía.

“Estoy muy nerviosa porque esa pista es imponente, pero estoy muy contenta porque aquí hay muy buena vibra. Estoy feliz de regresar a la pista de Gisela (Valcárcel). Jossmery y yo vamos a romperla esta próxima gala, vamos a poner mucha actitud y saldremos de sentencia, yo he venido para eso”, indicó.

Por otro lado, Shirley Arica precisó que no le molesta Jossmery Toledo, pese a que estuvieron enfrentadas por Jean Deza, cuando el futbolista la dejó por retomar su relación con la popular modelo.

Jossmery Toledo denunció por violencia física y psicológica, luego que este apareciera en un video muy cariñoso junto a Shirley Arica. (Foto: Composición/Instagram)

“A estas alturas de mi vida realmente nada me incomoda. No veo hipócrita a Josmery, me cae bien, ¿por qué no ser amigas? Así que, cuando me invitó para reforzarla en el programa no lo dudé y le dije que sí. Creo que si hubiese sido la Shirley de hace muchos años mi actitud hubiese sido otra, pero hoy por hoy he cambiado mucho, he madurado, ya no soy la chibola de antes”, agregó.

Por otro lado, Shirley Arica indicó que Jean Deza no suma ni resta en su vida. “Si lo veo, hola y punto, esa es una etapa cerrada de mi vida, eso ya fue”, señaló sobre el jugador.

Finalmente, señaló que le gustaría volver al programa de Gisela Valcárcel. “Si se da la oportunidad sí quisiera participar, es una plataforma muy importante para los artistas, además, tengo una hija, y lo que necesitamos los artistas es seguir trabajando”, puntualizó.