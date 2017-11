Shirley Arica llora y muestra indignantes audios que demuestran brutal agresión de su expareja [VIDEO]

La modelo Shirley Arica se presentó en el programa que conduce la periodista Andrea Llosa, Nunca Más, para contar el infierno que vivió al lado de su expareja Angelo Ricci. La ex chica reality mostró audios donde se escucha al sujeto reconocer el maltrato.



En el adelanto del programa que será transmitido el domingo a las 8:30 pm, Shirley Arica denuncia que Angelo Ricci le jaló el cabello y la tiró al suelo. Al agredirla de este modo, el sujeto provocó que la modelo se fracture la clavícula y tuvo que ser internada.



Shirley Arica se presentó con un yeso en el brazo. La modelo no dejó de llorar mientras contaba los minutos de pánico que vivió cuando Angelo Ricci la tiró al suelo y la dejó inconsciente. La ex chica reality se mostró indignada con la actitud del sujeto porque hasta ahora no quiere reconocer públicamente lo que hizo.



Shirley Arica denuncia expareja agresión

En los audios que llevó Shirley Arica al programa se escucha que el sujeto reconoce la agresión. "Yo te jalé el pelo y no medí mi fuerza y te caíste. No te hagas acá la víctima, en verdad", dice un agresivo Angelo Ricci.



Hace dos días, Shirley Arica denunció por violencia a Angelo Ricci, en la comisaría de Magdalena del Mar. Según el atestado policial, los hechos ocurrieron el 27 de octubre. En el informe se lee que el sujeto la insulta y ella lo cachetea.



Él la coge por el cabello y la jala, cayendo al piso fracturándose el hombro izquierdo y quedando inconsciente, siendo trasladada por unos amigos a una clínica local.Como se recuerda, esta no es la primera vez que Angelo Ricci es acusado de agresión. Hace unas semanas, un amigo de Shirley Arica contó que él la empujó, pero ella lo negó.

