Shirley Arica contó que le fue difícil dejar nuestro país para participar en el reality ‘El poder del amor’, donde está como la segunda favorita y es tendencia en Twitter, pero su esfuerzo es porque busca un mejor futuro para ella y su hija, a quien extraña mucho.

“Ya llevo casi tres meses aquí, extraño mucho a mi hija, mi familia. Aquí las costumbres son otras y no hay nada como la comida peruana. Pero al mismo tiempo estoy teniendo una experiencia maravillosa, conocí gente muy buena. He aprendido mucho a trabajar la paciencia, mi fortaleza, a vencer muchos miedos. Y estoy muy agradecida con el apoyo del público, fui tendencia en Twitter, y pedirles a todos que sigan votando por mí, estoy a un paso de ser la ‘líder’ (de la casa)”, dijo la joven desde Turquía.

¿Qué te dice tu hijita?

Skylar tiene seis años, es bastante madura para su edad y sabe que estoy aquí buscando un mejor futuro para ambas. Mi mamá la está cuidando y siempre hablamos por videollamada los días que no grabo, que son los fines de semana. Lo está llevando con mucha tranquilidad, es más difícil para mí, pero tengo que darme fuerzas para seguir adelante.

Muchos pensaron que habías encontrado el amor en Sebastián (Tamayo)…

No se dio una relación porque no voy a permitir las faltas de respeto, no es lo que quiero para mi vida, y prefiero estar sola que mal acompañada.

¿Y qué cualidades tendría que tener la persona que conquiste tu corazón?

Ser real, honesto, caballero y trabajador. En el físico solo pido que sea más alto que yo, ja, ja, ja. No soy tan exigente, pues lo importante son los sentimientos y lo que aporta en tu vida.

