ROMPE EN LLANTO. La modelo Shirley Arica continúa pasando momentos difíciles luego de enterarse de la muerte de su mejor amigo Carlos Garay, conocido también en el mundo de Chollywood como “el rey de los privaditos”, quien fue asesinado la madrugada del último domingo 15 de agosto.

Shirley se encuentra en Turquía a punto de iniciar el reality internacional “El Poder del Amor” y desde el lugar envió un mensaje a todos sus seguidores sobre el asesinato de Garay.

“Quisiera grabar este video para que por favor la gente de allá, me refiero a los medios, no me estén llamando porque no voy a contestar, no quiero hablar del tema”, dijo la modelo con la voz entrecortada.

Arica también confesó que se encuentra muy afectada por la muerte de Garay y que así como ella, varios de la farándula local no asimilan su muerte.

“Yo, como todas las personas que lo conocemos, estamos muy afectados obviamente con la noticia. Él fue una persona muy importante para mí, lo quiero mucho y siento una impotencia grande de no poder estar ahí en estos momentos”, dijo.

“Simplemente decir eso para que ya no me estén llamando porque no es nada fácil y no quiero hablar más de ese tema. Espero que comprendan en verdad, gracias”, agregó.

Carlos Garay murió inmediatamente luego que presuntos sicarios le apuntaran a la cabeza con armas de fuego mientras él se encontraba manejando su vehículo en el cruce de la cuadra 12 de Teniente Arístides con Mariano Arredondo, en Cercado de Lima.