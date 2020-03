Después de ser captada en un club nocturno de Trujillo realizando un ‘show para adultos’, junto a Olinda Castañeda, la ‘chica realidad’ Shirley Arica restó importancia a las críticas que recibió y precisó que no estaba haciendo nada malo.

Shirley, causaron alboroto las imágenes que ‘Magaly TV, la firme’ difundió sobre el show que hiciste con Olinda en una ‘casa de citas’, en Trujillo.

La mayoría de artistas del medio lo hacen, no sé por qué tanto escándalo.

¿No tienes problemas en trabajar en un lugar de dudosa reputación?

Yo no tengo ningún problema mientras me paguen. Aparte, no estoy haciendo nada malo, voy a trabajar, tengo una hija que mantener, tengo que matricularla en el colegio, pagar útiles escolares...yo estoy sola, para mí, trabajo es trabajo.

¿Entonces no te afectan las críticas?

Lo que pasa es que la gente se horroriza porque es un night club, pero yo ya estoy acostumbrada a las críticas.

Sobre tus saliditas con el futbolista Jean Deza, ¿nos puedes comentar algo?

No, de ese tema no voy a hablar. (F. López)