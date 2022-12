La exporrista Shirley Cherres contó que pasará Navidad junto a su familia y agradeció que siga con vida y muy recuperada, luego de que hace unos meses cayó en una fuerte depresión y habría intentado atentar contra su vida.

“Me encuentro bastante bien de salud, recuperada y ahora disfrutando la Navidad en familia. Si nos ha ido mal en este año, pues debe servir para aprender de nuestros errores y agradecer sobre todo porque tenemos vida”, comentó la rubia Shirley Cherres.

¿Cómo va a ser tu Navidad?

Siento que ha empezado desde hace unos días y estoy feliz porque he cumplido con ocho chocolatadas para los niños que más lo necesitan, siempre hago mis obras sociales de manera callada y tranquila porque es una forma de agradecer a Dios las buenas cosas.

Tienes mucho que agradecer...

Durante los momentos difíciles que he vivido recibí muchas muestras de cariño por parte del público y decidí hacer estas obras sociales. En las últimas dos semanas he compartido con tantos niños lindos y que las he hecho de manera desinteresada, por el cariño que el público me ha entregado siempre.

¿Cómo vas a recibir la Navidad?

La voy a recibir con mis padres, agradeciendo que los tengo sanos y junto a mis dos hermanas, aunque siempre vamos a extrañar a mi hermana menor que vive en Nueva York junto a su esposo y mis sobrinos que son como mis hijos. Además, teniendo siempre presente a mi abuelito y mi tío abuelo que ya están con Dios... y claro, recordando que lo más importante es celebrar el nacimiento del niño Jesús.

¿Qué pedirás en Navidad?

Espero que el ambiente en todo el Perú cambie, que no haya más violencia, hay que orar y pedir que reine la paz, el amor, la salud y estemos más unidos.

¿Qué proyectos para el 2023?

Se vienen muchas novedades en mi carrera, el verano saldré a arrasar con todo y el público va a disfrutar de una renovada Shirley Cherres.

Llegas renovada...

Siempre, pues hace poco me he operado de las bubis. Sucede que cuando me hice la manga gástrica y bajé 23 kilos en todo el proceso, entonces, mis bubis que ya eran grandes, quedaron mucho más. Entonces, decidí operarme para realizarme una reducción y aproveché para cambiarme la prótesis gracias al doctor Rospigliosi. Así que en el verano estaré totalmente renovada y lista para alborotar a todos.

TE PUEDE INTERESAR:

“Al fondo hay sitio”: Así viven las fiestas navideñas los personajes de la serie más exitosa de la historia peruana

Ruth Karina vivió momentos de terror al estar en medio de balacera

History confunde a Susy Díaz con Sarita Colonia y le dice “santa pagana”