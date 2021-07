La exporrista Shirley Cherres confía en un triunfo de la selección ante Colombia en la Copa América, y está segura que Gianluca Lapadula marcará dos goles, pues lo ve muy comprometido con el equipo nacional y se lo merece por haber destacado dentro y fuera de la cancha pues no está metido en escándalos.

“Tengo mucha fe en que Perú obtendrá una victoria, vamos a ganarle a Colombia. Yo puedo destacar la garra de Gianluca Lapadula, me encanta verlo jugar, es un gran ejemplo para todos los jóvenes y hacía falta un nuevo futbolista, con una mentalidad diferente y que le pone garra, corazón, alma y suda la camiseta los noventa minutos. Sin duda, que se ha ganado el corazón de todos”, enfatiza Shirley Cherres.

¿Vas a gritar los goles de Lapadula?

Sí, creo que va a anotar dos goles ‘Chocolate’ Lapadula, ja, ja... Nos va regalar una alegría más y poder tener el tercer puesto de la Copa América.

¿Te has hecho fan de Lapadula?

Me encanta porque es un ejemplo dentro y fuera de la cancha, con una familia hermosa, una esposa a quien ama y respeta. Además, que no se le ha visto ningún escándalo y así tiene que ser un futbolista. No como otros que solo buscan a las ‘delivery Tulum’.

SE BURLA DE JANET BARBOZA

Hace unos días, la exporrista vaciló a Janet Barboza afirmando que la temporada de circo se ha adelantado en el país, al verla bailar en el reality ‘Reinas del show’. Además, enfatiza que solo han convocado a la ‘Rulitos’ por tener una lengua venenosa y no por su talento para el baile.

“Siendo la señora Barboza una persona con tantos años en la televisión conduciendo un programa de cumbia y que no sepa bailar, pues llama la atención, ni siquiera sabe una coreografía básica... ha sido gracioso, chistoso, me he reído mucho y bueno, parece que se ha adelantado la temporada de circo”, enfatizó Shirley Cherres, respecto al debut de la ‘Rulitos’.

Luego, añadió que la participación de Janet está marcada por ser una ‘víbora’ y porque la han juntado con Milena Zárate.

“Gisela tiene años de experiencia y es marketera, porque es lógico que en un show de baile ponga a personas demuestren su talento, pero en ese programa hay varias víboras, como la chica Milena, quien es solapa, y la señora Barboza, que es una víbora conchuda... eso es parte del show”, señaló la exporrista.

