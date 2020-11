Shirley Cherres tras denuncia contra su ex por ahorcarla: “Estoy curando mi alma... fue un trauma muy fuerte”

Shirley Cherres contó que está ‘curando su alma’, luego de denunciar por segunda vez a su expareja, José Manuel Pando, quien habría intentado ‘ahorcarla y asfixiarla con una almohada’, según el parte policial que presentó el programa ‘Magaly TV: La firme’.

“Estuve un mes alejada por todo lo que pasé, fue algo fuerte y muy difícil. No puedo dar detalles hasta que se dicte la sentencia. Hice una ampliación en la segunda denuncia porque me faltaron muchísimas cosas (que contar) y gracias a Dios estoy recibiendo el apoyo de la Policía, Fiscalía y el Ministerio de la Mujer”, sostuvo la rubia.

¿Cómo estás ahora?

Estoy curando mi alma, un golpe, un moretón se te pasa... así que estoy trabajando muchísimo en eso. Gracias a Dios cuento con el amor de mi familia. Es un trauma muy fuerte lo que viví. Estoy con psicólogo, psiquiatra y, a raíz de la denuncia, tengo resguardo policial y seguridad personal.

¿Temes que tu expareja se te acerque?

No quiero hablar de él, pero si tengo seguridad es por mi bienestar, para que nadie se me acerque y no me hagan más daño. Aquí las autoridades son las más indicadas para resolver este problema y seguiré con los trámites, iré hasta las últimas instancias.

¿Deseas agregar algo más?

Quiero decir que nadie, absolutamente nadie, tiene derecho de pisotearte o mancillar tu honra, de señalarte, nadie tiene la moral para hacer eso. A mí me han hecho bullying cibernético y no es justo, pues he pasado cosas terribles. (D. Bautista)