La exporrista Shirley Cherres contó que superó el covid y fue dada de alta después de 24 días, en donde la pasó muy mal debido a sus problemas asmáticos, pues pensó que se iba a morir. Asimismo, dijo que va a retomar sus shows presenciales y renovará su contenido en Onlyfans, a pedido de sus seguidores.

“Gracias a Dios ya me dieron de alta después de 24 días, y ahora estoy cuidándome el doble porque la pasé muy mal y tuve mucho miedo de morir porque sufro de asma, he vivido unos días muy complicados debido a la fiebre alta que tenía y no me bajaba. Sin embargo, me he recuperado gracias a las oraciones de mi familia, amigos y muchos fan. En todos estos días he recibido innumerables muestras de afecto”, comentó Shirley Cherres.

Sin embargo, señala que va a retomar todos sus proyectos personales, como la inauguración de su spa y realizar contenido para su cuenta en Onlyfans. “Ahora me encuentro desinfectando mi casa, con la enfermedad he tenido que postergar varios shows y comenzaré a reprogramarlos; así que estaré viajando por todo el país. Además, tengo trabajo pendiente para mi Onlyfans y espero recuperarme del todo para inaugurar mi spa, así que debo ser fuerte para seguir avanzando”, dijo la rubia.

HINCHA DEL ‘GATO’ CUBA

La exporrista Shirley Cherres aplaudió la llegada del ‘Gato’ Rodrigo Cuba al club Sport Boys para jugar profesionalmente el próximo año y espera que tenga un gran desempeño con el equipo rosado en las canchas de fútbol, pues participarán en torneos internacionales.

“Le doy la bienvenida al ‘Gato’ Rodrigo Cuba, me parece que es un gran jale para el equipo que el próximo año regresa a jugar a un torneo internacional. Todos conocemos que es un futbolista disciplinado, de buen comportamiento y va a sumar al equipo rosado”, enfatizó la exporrista Shirley Cherres.

Además, espera que poco a poco se vaya alejando de la farándula y solo se dedique a su trabajo como futbolista. “Los hinchas chalacos son muy exigentes y esperamos que llene las expectativas, que sude la camiseta rosada que representa al pueblo del Callao, que es muy cariñoso y siempre lo va a apoyar. Sin embargo, sería bueno que se vaya alejando del tema de farándula donde ha estado inmerso por su relación con Melissa Paredes y solo se concentre en el deporte”, añadió la exporrista.

Finalmente, señala que el próximo año irá al Callao para poder alentar al equipo del puerto y ver el desempeño del ‘Gato Cuba’. “Espero que el próximo año ya podamos asistir a los estadios para poder alentar al equipo, ya no como porrista porque es una etapa que ya pasó en mi vida, pero siempre llevo al Sport Boys en mi corazón”, indicó Shirley Cherres.