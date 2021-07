La chalaca Jessy Kate criticó a la exporrista Shirley Cherres por autocalificarse como la ‘Barbie peruana’ y lamentó que abuse de los filtros en sus fotos, pues demuestra que carece de autoestima, amor propio y se ‘achibola’ porque no acepta su edad. Asimismo, cuenta que acaba de reactivarse animando los shows de la orquesta Son Koralí.

¿Qué te parece que Shirley Cherres se hace llamar la ‘Barbie peruana’?

No pues, nada que ver... he visto sus fotos en las redes sociales y ella abusa de todos los filtros, se deforma en sus fotos. Me parece que tiene algún problema como la falta autoestima y el amor propio porque no puede aceptarse tal como es.

¿No la consideras una ‘Barbie’?

Creo que en sus fotos es una persona, y en la realidad es otra. Por ejemplo, he visto a Anelhí Arias en sus fotos y no abusa de los filtros, se muestra tal como es porque entrena mucho, lleva una vida saludable y luce muy bien para su edad. En cambio, Shirley parece que cada año se quiere ‘achibolar’ y debería aceptar su edad. Ya en su época brilló mucho y nadie se lo discute.

Por otro lado, Jessy Kate precisó que ha retomado los shows presenciales junto a la orquesta Son Koralí, pues es la animadora oficial del grupo.

“Ya me he reactivado y empecé a animar los shows del grupo Son Koralí y tenemos viajes pendientes a la selva y Bolivia. El grupo hace cumbia sureña y ya me han bautizado como ‘La reina sureña’”, señaló Jessy Kate, quien no descarta grabar algunos temas en las próximas semanas.

‘SOY UNA LAPALOVER’

Hace unos días, la conductora Jessy Kate comentó que se ha convertido en una ‘Lapalover’, tras los buenos partidos que viene haciendo Gianluca Lapadula en la Copa América demostrando mucha entrega y pundonor. Además, confía en que Perú venderá a Paraguay en los cuartos de final y llegará a la semifinal del torneo continental.

“Me he convertido en una ‘Lapalover’, pues Gianluca es un guerrero, un luchador en la cancha durante los noventa minutos, motiva al equipo y todos los hinchas estamos felices por el éxito de la selección. El equipo está creciendo partido a partido, se ve que el grupo está unido y llegaremos bien para el partido de cuartos de final ante Paraguay”, enfatizó Jessy Kate, quien continúa al frente de su programa ‘Made in Perú’ por Viva Tv, que está dedicado a impulsar a los emprendedores.