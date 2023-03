La rubia Shirley Cherres afirmó que se encuentra solterita aunque muchos ‘maduritos’ la enamoran, pero ella prefiere a los chicos entre 20 a 23 años; pero descarta ser una ‘sugar mami’.

“En estos momentos me encuentro solterita, dedicada en cuerpo y alma al trabajo, pues gracias a Dios me está yendo bien como imagen de varias de empresas, viajando por trabajo haciendo shows cantando y animando. Y claro, dándome tiempo para ir al gimnasio; así que no hay espacio para el amor. Soy full trabajo y sin escándalos”, enfatiza Shirley Cherres.

¿Pero no deben de faltarte los galanes y las invitaciones a salir?

Nunca faltan los pretendientes... Muchos maduritos me escriben, me enamoran y hasta quieren ser mis ‘sugar daddy’, pero yo no me fijo en ellos. A mí me gustan los chicos de 20 a 23 años, van con mis energías. Además, la madurez no es tema de la edad; pues conozco a muchos que son empresarios y tienen planes a futuro... pues nunca he sido una ‘Sugar mami’.

LEE TAMBIÉN: Hija de Mauricio Diez Canseco muestra su respaldo a su padre tras denuncia de Lisandra Lizama

CRITICA A JANET BARBOZA

La exporrista Shirley Cherres arremetió contra Janet Barboza y señaló que no debería seguir en la conducción de ‘América hoy’, porque no aporta nada bueno en el programa.

“No tengo nada en contra del programa porque es una alternativa para las amas de casa y muchas personas se ganan la vida trabajando ahí para llevar algo a sus casas, pero Janet Barboza es una víbora total. En los programas debería haber gente que aporte buena vibra, buena onda, de buen corazón y nobles, pero eso no hay. Vende más el veneno, la maldad y las críticas destructivas”, precisó Cherres.

¿Qué te parecen las conductoras de ‘América hoy’?

Ethel (Pozo) me parece una chica muy linda, Brunella (Horna) es una mujer hermosa y ha crecido mucho profesionalmente. Christian Domínguez nos hace reír mucho y ‘Giselo’ (Edson Dávila) es un ángel. Creo que entre los cuatro (Ethel, Brunella, Christian y Edson) deberían hacer un súper programa, pero la que sale sobrando es la señora (Barboza). No haría falta. Sería un espacio súper divertido sin ella, la que sobra es la víbora.

¿Sientes que estás vetada de ‘América hoy’ por Janet?

Nunca he elegido ese programa para ir, así que si me han vetado o no es algo que no me importa ni tampoco es de mi interés. Además, toda la gente sabe que la señora me hizo una serie de problemas por haber tenido algo con su ex o pareja.

TE PUEDE INTERESAR:

Verónica Linares confirma su boda y ‘le hace pare’ a Valeria por preguntarle detalles: “Respeten mi privacidad”

Daniela Romo emocionada por estreno de ‘Reinas sin corona’: “Me siento privilegiada y honrada”

Bryan Arámbulo denuncia que toda su orquesta y él fueron asaltados en el norte del país