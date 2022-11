Shirley Cherres generó alerta luego que publicara una fotografía en su cuenta de Instagram sobre un brazo ensangrentado y dejando entrever que habría intentado quitarse la vida. Sin embargo, la exporrista ha vuelto a aparecer en sus redes, pero para promocionar su cuenta de OnlyFans. Esto no fue tolerado por Magaly Medina, quien arremetió duramente.

El último lunes 7 de noviembre, Shirley Cherres publicó una fuerte imagen en su cuenta de Instagram junto con un emotivo texto, donde daba cuenta que quería estar con su abuelo.

“ Quiero estar al lado de mi tío abuelo, mi única familia, quien me aceptaba como era, la vida es muy triste y sin sentido , porque mis demás familiares se creen perfectos, jamás se equivocan, solo critican y yo solo quiero estar a tu lado, tío Lucho, perdóname por esto”.

MAGALY MEDINA REPROCHA A SHIRLEY CHERRES

Al respecto, Magaly se mostró indignada en su programa ante la reaparición de Shirley Cherres, quien ahora promociona su cuenta de Onlyfans con una atrevida fotografía. La ‘urraca’ calificó como irresponsable a la modelo.

“ Hoy día reaparece en las redes sociales de lo más pancha, lo más tranquila con esta foto. “Diosa rosada”, promocionando su trasero, su cuenta de OnlyFans . Primero preocupa a todo el mundo de una manera irresponsable, teniendo en cuenta que sí hay gente que tiene problemas y ella no tiene por qué jugar con eso, sobre todo faltarle el respeto a personas que tienen depresión”, dijo.

“Mostrando el trasero al aire, esto me parece un chiste, deplorable el comportamiento de Shirley Cherres. Si quiere que la gente le tenga compasión, debería usar otros métodos, pero que no involucre nada de salud mental. Me parece un chantaje emocional terrible”, agregó.

