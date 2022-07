¡DRAMÁTICO TESTIMONIO! Shirley Cherres relató que su expareja José Manuel Pando García la secuestró por 13 días y abusó sexualmente de ella durante los días que la tuvo amenazada en su departamento.

Según la exporrista, recién puede contar detalles de este infierno debido a que obtuvo una resolución favorable sobre la denuncia que interpuso en el Séptimo Juzgado Penal Unipersonal de Proceso Inmediato de la Corte Superior de Justicia de Lima.

“¿Por qué no les toqué este tema antes? Porque recién ha salido mi resolución. Yo me fui a juicio por la demanda que yo puse a esta persona (…) En televisión se dijo que yo era una persona que le gustaba que le falten al respeto”, manifestó.

Shirley Cherres: “Lo único que hacía era llorar”

La cantante manifestó contó que no podía comunicarse con su familia y que era constantemente amenazada por José Manuel Pando García. “Él manejaba mi celular y enviaba fotos a mi hermana y a la prensa haciendo ver como si yo estuviera feliz con él y no era así”, narró.

Shirley Cherres revela que fue víctima de violencia

“Lo que me decía que era que salte del séptimo piso, que me tire. A mí me enfermaba psicológicamente, ¿cómo? Yo dormía y de pronto me golpean así en la espalda fuerte y volteaba, y el cuchillo estaba en mi cara. Yo lo único que hacía era llorar, llorar y llorar”, expresó.

