La exporrista Shirley Cherres felicitó a Xoana González por comprarse su departamento con los ingresos que obtiene de su Onlyfans donde comparte contenido pornográfico, pues dice que ‘no le hace daño a nadie’. Sin embargo, dice que ella no realizaría ese tipo de contenido porque tiene una imagen que cuidar.

“En Onlyfans hay dos opciones para poder subir material y compartirlo con los suscriptores, el de pornografía y la otra que es sensual y semi desnudos; y obvio que ella debe estar facturando bien por el material porno. Lo mío es muy sensual, artístico porque soy animadora de eventos e imagen de algunas empresas. No me parece mal que haga porno, es su cuerpo, es su decisión, con eso no le hace daño a nadie, la gente les paga y está invirtiendo bien su dinero”, indicó la rubia.

¿No necesitas vender ese tipo de material?

No, mi trabajo es diferente, tenemos otro perfil. Además, yo ya tengo una casa propia, que ella lo aproveche.

¿Y cómo te va en el amor?

Actualmente estoy muy tranquila en ese sentido, dedicada íntegramente a mis estudios y no me dejan tiempo para nada, estoy tranquila como ‘agua bendita’, ja, ja, ja. Existen algunos chicos que me escriben, pero por ahora no estoy pensando en volver a enamorarme, quiero tener un tiempo sola.

EXIGE JUSTICIA

Hace unas semanas, la exporrista Shirley Cherres contó que tras varios meses de lucha en busca de justicia, el Poder Judicial decidió abrir proceso penal en contra de su expareja, José Manuel Pando por el delito de violencia física y psicológica, tras la denuncia que realizó en octubre del año pasado. Sin embargo, lamentó que hayan desestimado las denuncias por los delitos de tentativa de feminicidio, secuestro y violación sexual, que también exigía por todo el maltrato, agresión y sufrimiento que está viviendo.

¿Cómo va la denuncia que realizaste en contra de tu expareja José Manuel Pando, a quien denunciaste en octubre del año pasado?

Acabo de recibir la noticia de que el fiscal ha pedido al juez penal que esta persona sea procesada por el delito de violencia física y psicológica, como mi caso no ha sido tan público como el que ha vivido Dalia Durán el proceso ha sido lento, ha demorado nueve meses. Yo he pasado médico legista, se han hecho pericias y también por la cámara Gessel, y ahora espero que se haga justicia porque los golpeadores no pueden quedar impunes.