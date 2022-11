Usuarios en redes sociales han pedido ayuda psicológica para Shirley Cherres luego que la exporrista compartiera una fotografía alarmante donde muestra sus brazos llenos de sangre en medio de un supuesto intento de suicidio. Sin embargo, no sería la primera vez en que la modelo da señales de auxilio.

Hace tres meses, Shirley brindó una entrevista para el canal de YouTube de Carlos Orozco donde rompió en llanto tras las agresiones que vivió de parte de su expareja José Manuel Pando García.

“ Mucha gente te juzga. Después de lo que me pasó, me cerraron muchas puertas, como si el hecho de ser del medio no te va a doler . Nadie sabe cuánto duele, que te violen, que la persona que en algún momento confiaste te quiera matar. Por ejemplo, él me decía cuánto daría por cortarte la cara”, se sinceró.

Además, la exporrista admitió que ha estado en tratamiento psiquiátrico para superar sus ataques de pánico y de depresión, sobre todo cuando intentó acabar con su vida en febrero de este año.

“Ha sido un año y nueve meses que a pesar como tú ves yo estoy destruida por dentro, terminé muy mal con esta situación. En febrero yo intenté quitarme la vida porque te preguntas por qué a ti, si tú quisiste a alguien , por qué te puede agredir de esa manera”, agregó.

SHIRLEY CHERRES Y SU ALARMANTE POST

Shirley Cherres publicó una fuerte imagen en su cuenta de Instagram, la cual indicaría que habría intentado atentar contra su vida. En la publicación, que eliminó, se podía ver un brazo ensangrentado.

En la fotografía se podía leer un mensaje en donde criticaba a su familia y aseguró que quería estar con su abuelo, quien si la aceptaba.

“ Quiero estar al lado de mi tío abuelo, mi única familia, quien me aceptaba como era, la vida es muy triste y sin sentido , porque mis demás familiares se creen perfectos, jamás se equivocan, solo critican y yo solo quiero estar a tu lado, tío Lucho, perdóname por esto”.