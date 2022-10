Silvestre Dangond, uno de los cantautores más exitosos de la escena musical colombiana, no descansa. Al lanzamiento de su nuevo álbum “Intruso” se suma el próximo estreno de la serie que protagoniza sobre la vida de Leandro Díaz, el famoso cantautor de música vallenata. Dangond, nacido en Urumita, hoy radicado en Miami y con la industria musical a sus pies, está convencido que a pesar de la fama, sigue siendo ese chico de pueblo que aún hay cosas que lo sorprenden”. “Yo creo que sigue intacto todo en mí, absolutamente todo”, dice el artista que ofrecerá un concierto en Lima el próximo 2 de diciembre en Arena Perú.

¿Cómo te das cuenta que, a pesar de la fama, tu esencia está intacta?

Cuando llego a mi hábitat, cuando llego a mi origen, me siguen deslumbrando las mismas cosas, el olor del pueblo, el rostro de la gente. Me pasó ahorita, estaba grabando la serie y cuando salí a la calle, encontré a un amigo que no veía desde hace tiempo, cuando bajé el vidrio del auto me reconoció, no alcanzó ni a decirme el nombre y comenzó a llorar de la emoción.

Sentimientos que te vuelven a la realidad si es que estás en las nubes .

Nos abrazamos, me bajé del carro y lógico, es gente que nunca tuvo la oportunidad de salir del pueblo, se quedó ahí, como detenido en el tiempo. Cuando nos despedimos y arranqué el carro, me entró el sentimiento a mí, el que terminó llorando de la emoción fui yo.

Esa empatía con la gente es lo que te identifica, aunque hay quienes solo están buscando tus errores . Y eso duele un poco, finalmente el tiempo es el que te va a dar o no a dar la razón, las cosas buenas a veces no se les dan importancia.

Por ejemplo, cuando empiezas a migrar del vallenato al urbano y a proponer fusiones, ¿cómo tomaste las críticas y malos comentarios? Al principio me afectó un poquito, hoy ya no, ni lo tomo en cuenta, ya sé qué es lo que pasa, no me causa ningún sentimiento.

Acaba de lanzar su nuevo álbum "Intruso".

UN RÉCORD

En pocas palabras no te quita el sueño. Es que ya sé lo que van a decir, que acabé con el vallenato, no ven más allá, me complica mucho salir a decir a la gente y dar una explicación, porque la explicación me duele. porque tendría que decir que la canción más famosa de mi carrera es ‘Cásate conmigo’ y no es un vallenato 100%. A mí eso me afecta un poquito,

“ Cásate conmigo” tiene 780 millones de vistas... Y ahora las parejas en lugar del Danubio Azul la bailan en las bodas, por eso, no salgo a pelear, porque es una canción que se ha grabado en varios idiomas, en varios géneros, y la que más ha producido a nivel de de vistas. En fin, no quisiera salir a pelear porque me duele la respuesta, lo único importante es que cumplió su objetivo.

Fusionar ritmos autóctonos con elementos modernos permite acercar el género a las nuevas generaciones .

Permite que haya libertad de poder seguir haciendo música, tú no puedes envejecerla, tienes que renovarte con la música, tienes que seguir navegando. ¿Pero qué es lo que hay que guardar? El equilibrio ¿Dónde hay que estudiar? En el pasado. Yo lo estudié siempre, desde la raíz, cuando me toca hacer algo lo hago convencido, claro, y con conocimiento.

A partir de ese conocimiento vuelves a proponer en “Intruso” una selección de temas en los que hasta coqueteas con el trap .

Mira, al final de la historia, la gente escoge y se queda con lo que quiere, esto no es sinónimo de rabia, ni de que te molestes, es un sinónimo de pasar la página. No me gusta, no lo oigo, así como habrá gente que si le gusta, lo escuchará y los invitará a bailar y lo sacará de ese momento triste. La música nunca promoverá malos sentimientos, nunca va a ser sinónimo ni de odio, ni de malos momentos.

