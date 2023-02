Sofía Franco estuvo este miércoles en América Hoy y habló de su relación con el padre de su hijo, Álvaro Paz de la Barra. Además, la rubia aprovechó para mandarle una indirecta a Magaly Medina, quien criticó que todavía siga interactuando con el exburgomaestre.

“No hemos regresado, no se equivoquen, en el otro canal siempre quieren tirarle mala onda. Una relación de padres tiene que ser para siempre, la amistad de padres tiene que ser así, latente y que ahí quede. No es que sea una geisha, que me dején atrás. El señor estaba yendo a sacar el carro para que yo no camine. No pongan calificativos, ya lo dijo la periodista Andrea Llosa, ahí lo dejo”, acotó.

Por otro lado, aseguró que no hace caso a las críticas y que vive feliz su vida, esta última semana en Lima y la próxima vuelve a México.

SOFÍA FRANCO NO QUIERE VOLVER CON PAZ DE LA BARRA

Sofía Franco también aseguró que su dinámica amorosa con Álvaro Paz de la Barra se apagó. “Volver a encenderla es muy fregado. Ahora, tampoco estoy hermética en el amor, tampoco quiero estar toda mi vida sola, es muy duro. Pero él tiene derecho a enamorarme y yo tambén, pero el mercado está un poco difícil”, refirió.

