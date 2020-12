A través de su cuenta de Twitter, Sofía Franco envió un comunicado tras el accidente que ocasionó en el distrito de La Molina, por manejar en estado de ebriedad. La exconductora de TV dijo lamentar lo sucedido y agradeció a su aún esposo Álvaro Paz de la Barra por el apoyo.

Sofía Franco quedó detenida en la comisaría de Santa Patricia tras el incidente. Según testigos, habría intentado escapar tras chocar contra un taxi y en su huida impactó contra una moto de delivery.

Al respecto, Sofía Franco señaló que el accidente en La Molina se produjo porque tuvo ‘momentos de mucha desorientación y confusión’.

TROME - Le suspenden la licencia de conducir por tres años a Sofía Franco y tendrá que pagar multa de 1 UIT

“Lamento lo ocurrido ayer y ofrezco las disculpas públicas. Producto de las circunstancias y pánico tuve algunos momentos de mucha desorientación y confusión. Agradezco a Álvaro por su apoyo, y ciertamente, pese a no estar juntos como pareja, estuvo pendiente de la situación en todo momento. He cumplido con al ley y me someteré a lo que corresponda. Lo más importante para mí en este momento es estar con mi hijo y poder abrazarlo. Gracias por sus gestos solidarios y reitero mis disculpas nuevamente”, se lee en el comunicado.

ETHEL POZO SE PRONUNCIA

Ethel Pozo se comunicó con Sofía Franco tras el accidente que protagonizó en el distrito de la Molina. La conductora de ‘América Hoy’ dijo sentirse muy preocupada por su ‘amiga’, pero rechaza el incidente que ocasionó que por estar manejando en estado de ebriedad en La Molina.

Ethel Pozo dijo sentirse muy preocupada por su amiga Sofía Franco, quien le respondió los mensajes y le autorizó difundirlos en el programa matutino de América TV.

TROME - Ethel Pozo arremete contra Álvaro Paz de la Barra por comunicado tras accidente de Sofía Franco