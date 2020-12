INDIGNADA. Así se mostró Ethel Pozo con el reciente comunicado de Álvaro Paz de La Barra tras el triple accidente protagonizado por su aún esposa Sofía Franco la noche del último domingo 13 de diciembre en La Molina.

La conductora de América Hoy calificó de ‘innecesario’ el documento viralizado en redes sociales por el alcalde, donde aseguraba que estaba separado de la rubia hace un mes. “Comenzar diciendo el tema tan íntimo de la separación es innecesario. Lo tengo que decir como mi opinión de mujer, innecesario. Me parece muy política su forma de hablar, bueno, él es político por supuesto, pero nueve años de relación... es un momento difícil en el cual ella necesita un apoyo, no decir ‘estoy separado’”, dijo la hija de Gisela Valcárcel.

Por su parte, Janet Barboza consideró que el comunicado fue oportuno por el lado político. “Yo vivo en ese distrito y está haciendo las cosas bien, sin embargo, esa actitud no es la mejor, no es caballeroso”, aserguró la Rulitos.

Ethel Pozo no compartió la opinión de su compañera y aseguró que Álvaro Paz de la Barra se está deslindando psicológicamente de lo ocurrido con su aún esposa. “Es un tema en el cual necesita su apoyo. Son nueve años, es la madre de su hijo, no es para que empiece diciendo ‘estoy separado’. O sea, mejor no digas nada”, indicó.

En ese sentido, Janet aseguró que cuando hay separaciones entre personajes públicos lo mejor es comunicarlo en su debido momento. “Porque lo que se presta a pensar es que ‘sabes qué, voy a deslindarme automáticamente’”, explicó.

Nuevamente, la hija de Gisela se mostró en contra de Janet e indicó que Sofía Franco no está en la obligación de hacer pública su vida privada. “Un mes de separados es algo muy doloroso y no tiene por qué decirlo. De repente quiere guardarlo un año porque nunca se sabe... entonces que pase esta desgracia y que salga la persona que ha estado ahí conmigo tantos años a decir que están separados, no me parece”, agregó.

TROME | Sofía Franco rompe su silencio con Ethel Pozo tras accidente (Video: América TV)