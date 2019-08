El sorpresivo ingreso de Sofía Franco a Válgame Dios ¿Será el reemplazo en la conducción de Peluchín y Gigi Mitre?

Un balde de agua fría. Latina invitó a Sofía Franco, exconductora de 'Amor Amor Amor' a participar de 'Válgame Dios' ahora que el programa se encuentra sin presentadores oficiales en reemplazo de Rodrigo González 'Peluchín' y Gigi Mitre, quienes renunciaron.

"Amigos de 'Válgame Dios', gracias por esta invitación. Hoy una edición extraordinaria. Me encanta estar de visita acá. Veo caras conocidas, sonrisitas por acá. Muchos abrazitos de por medio aquí en Latina y de verdad me encanta. Me voy de frente al cuarto piso", dijo la 'ojiverde' cuando ingresaba al canal.

Esta es la primera vez que Sofía Franco regresa a Latina tras su salida en el 2012, cuando pidió un permiso de maternidad. En su reemplazo entró Gigi Mitre, quien hizo dupla con Peluchín. Por eso, la ojiverde ingresó al programa 'Al Aire' de América Televisión.

Sofía Franco en Válgame Dios

En una entrevista en el 2017, la rubia contó la amistad que mantenía con Rodrigo González se rompió porque ambos tenían diferentes formas de trabajar y él, supuestamente, la llamó hipócrita por irse a la competencia.

"Esa fue la peor parte: competir con él porque cada uno tiene su ideología de trabajo y yo si pongo en la balanza rating o amigos para mí va a pesar más amigos. Pero cada quien se maneja como quiere. Yo no soy nadie para decir 'mira cómo te estás portando'. Amigos todos tenemos un montón", explicaba en una entrevista a Día D.

Ante esto Rodrigo González le contestó con un extenso texto, en donde el conductor explicaba que ambos se distanciaron porque ella permitió, en su tiempo de conductora, que hablaran cosas 'difamatorias' sobre su familia.

Peluchín y Sofía Franco

"El alejamiento se debe a que permitiste que durante tu conducción se difame a mi familia injustamente con temas personales que tú si tienes claro como son y manejas a la perfección, en aras de sumar algún punto más a tu ahora ex programa", explicó Rodrigo González.