Sofía Franco, quien estuvo en comunicación telefónica con Magaly Medina desde prisión tras ser acusada por Álvaro Paz de la Barra, teme que le quiten a su hijo, por lo que pidió ayuda a la exministra Ana Jara y al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) para que le ofrezcan ayuda legal y emocional, algo que van a comenzar a hacer, según las últimas publicaciones de la cuenta oficial de Twitter.

“Sí aceptó la ayuda de la exministra Ana Jara, la ministra, y el MIMP. No puede abusar abuso de autoridad. Cuando salga de todo esto estaré contigo Magaly”, dijo Sofía Franco al programa de la ‘urraca’.

Posteriormente, la exministra Ana Jara tuiteó en su cuenta: “Me honra con su confianza Sofía Franco. Ella no está sola, todos sumamos en su defensa y de su hijo. Entiendo que el MIMP ha tomado conocimiento que ella acepta la asistencia y soporte del ente rector y se comunicará con ella. Estaremos vigilantes”.

Luego, el MIMP se pronunció también afirmando que Sofía Franco recibirá asesoría legal y emocional como corresponde.

“Profesionales del MIMP se dirigen a la Comisaría de La Molina respondiendo al llamado de la Sra. Sofía Franco, a fin de brindarle soporte legal y emocional que requiera”, comunicaron en la cuenta oficial de Twitter.

SOFÍA FRANCO: “ME HAN SEPARADO DE MI HIJO”

Sofía Franco teme que le quiten la custodia de su hijo. La presentadora habló con Magaly Medina sobre la violenta intervención policial de la que fue víctima y desmintió que haya rechazado la ayuda del Ministerio de la Mujer.

Magaly Medina anunció en su programa que establecieron contacto con Sofía Franco a través de una llamada telefónica. Durante la corta conversación, la exconductora de televisión dio detalles de la delicada situación en la que se encuentra después de haber sido denunciada por el delito de violencia familiar contra su cónyuge, el burgomaestre Álvaro Paz de la Barra.

Sofía Franco indicó que el señor que se presentó como su abogado no la representa y manifestó que deseaba que las autoridades del ministerio de la Mujer le brinden apoyo. “Estoy devastada, me han separado de mi hijo. Esto va a seguir un curso. Yo llamé a todas las líneas para que me apoyen porque estoy sola”.

La ex figura televisiva también comentó que en un principio intentó conciliar, sin embargo, considera que las diferencias con Álvaro Paz de la Barra son irreconciliables. “Nada tiene solución, el daño está hecho. Psicológicamente estoy muy mal. Sólo quiero estar con mi hijo que se ha quedado solo”.

Sofía Franco no pudo continuar con la llamada porque está en calidad de detenida, pero se comprometió a visitar el set de Magaly Medina para contar su versión de los hechos.

