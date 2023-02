Sofía Franco estuvo la mañana de este miércoles 8 de febrero en América Hoy y a su salida de América Televisión, declaró para Trome sobre sus proyectos, su trabajo en México y su actual relación con su expareja y padre de su hijo, Álvaro Paz de la Barra.

“Somos amigos, buenos padres, el tiempo ha servido para madurar, para aprender, para hacer las cosas bien” , dijo la rubia luego del escándalo que se desató hace varios meses cuando se difundieron imágenes de ella agrediendo al exburgomaestre.

Asimismo, cuando fue consultada por si le incomodaría que Paz de la Barra retome su relación con Jamila Dahabreh, aseguró que son temas que debe contestar su ex. “No tiene por qué incomodarme, nosotros somos padres de un niño y esa es nuestra misión ahora, seguir adelante para darle a él todo lo que merece”, refirió.

Sofía Franco habla sobre Álvaro Paz de la Barra (Video: Carla Chevez)

SOFÍA FRANCO EN MÉXICO

Por otro lado, Sofía Franco negó que mantenga algún romance en México, país donde ahora radica. “No ha llegado nadie, no tengo mucho qué decir en ese aspecto de mi vida privada. Pero sí estoy tranquila, tratando de avanzar en todos mis objetivos y proyectos”, indicó.

Asimismo, aseguró que está dedicada a la actuación en el país azteca y también trabajando en una agencia de publicidad. “Ahora estoy vendiendo espacios de radio y televisión, en canales importantes como Televisa, Azteca y están buenas las comisiones también” , dijo entre risas.

Sofía Franco indicó que también espera seguir estudiando luego de haber tomado un curso virtual de temas políticos durante la pandemia. “Voy a seguir cultivando lo que me gusta, que es un poco lo que he trabajado acá, el arte, los medios”, refirió.

SOFÍA FRANCO NO PIENSA VOLVER A CASARSE

La rubia fue consultada sobre su opinión sobre las recientes bodas de la farándula, como la de Ethel Pozo, Tilsa Lozano y Brunella Horna, y recordó que la suya fue muy sencilla. “La mía fue más rústica, más chiquita... hoy por hoy creo que como ya pasó lo de la pandemia, todos quieren tener algo grande y tienen todo el derecho de poder hacerlo... yo creo que no me volvería a casar” , indicó.

SOFÍA FRANCO DESCARTA TENER UNA HIJA

La conductora también se refirió a sus pasadas declaraciones, en las que aseguró que quería tener una niña. “Las niñas son lindas, a mí me tocó varoncito y me llevo súper bien con mi hijo, me encanta mi hijo. Creo que ya no buscaría una pequeña, estoy bien así, es una responsabilidad, darle el tiempo que necesita y ahora estoy enfocada en Lima y en Ciudad de México. Estar viajando es un poco difícil”, aseguró.

¿SOFÍA FRANCO SE QUEDA EN PERÚ?

La rubia finalmente fue consultada por si incursionaría en el nuevo programa de María Pía Copello y descartó haber venido a serrucharle el piso. “Yo he veido con mucha buena onda, la he pasado muy bien en la mañana. Me encantaría retomar la conducción, acá, allá, donde sea, pero ya habrá su momento”, dijo asegurando que ya viene recibiendo propuestas laborales de este tipo.

