¿Quién es quién? La actriz Sofía Vergara y su sobrina Claudia Vergara publicaron una foto donde se lucen juntas en una terraza. Ambas usan el mismo color de bikini y generan confusión entre sus seguidores.

“Modelo viejo del 72 y modelo nuevo del 92😂😂😂😂 #alwaystwinning👯 @cdvergara”, escribió Sofía Vergara en la publicación de Instagram. La imagen alcanzó los 500.000 me gusta en pocos horas. Los seguidores de la actriz se muestran confundidos con la imagen que publicó Vergara porque tanto ella como su sobrina muestran sus espaldas y por lo tanto, es dificíl reconocer quién es quién.

Claudia Vergara también publicó la misma foto y decidió jugar al misterio con sus seguidores. “Same same, but different👯‍♀️ ...cual es cual?”, cuestiona la sobrina de la actriz en su cuenta de Instagram.

Esta no es la primera vez que ambas generan confusión entre sus seguidores. Sofía Vergara y Claudia Vergara son sumamente parecidas y les divierte confundir a sus fans. Incluso, les gusta salir a pasear con la misma ropa.

La joven de 27 años, que es presentadora de Telemundo’s LatinX Now! espectáculo, constantemente se compara con su tía. “Me siento muy halagada y afortunada”, le dijo a HOLA. “No solo porque me dicen que me parezco a ella, sino también por tenerla como mi tía y poder aprender de ella”, indicó la modelo.





VIDEOS RELACIONADOS

Camila Sodi y su hija tiene coronavirus

Mayella Lloclla Entrevista (Trome)

TAMBIÉN PUEDES LEER

Sofía Vergara lucha por destruir dos embriones que fecundó con su ex[VIDEO y FOTOS]

Sofía Vergara estaría en negociaciones para ser jurado en America’s Got Talent y entrar a Telemundo

Sofía Vergara posó desnuda a sus 45 años para portada de revista [FOTOS]