Sol Carreño sale en defensa de Milagros Leiva por pregunta de Bellido: “Humillan a otros que no saben matemáticas”

¡No se aguanto y fue con todo! La abogada Sol Carreño se molestó con los ‘troles’ de las redes sociales quienes se están mofando de la periodista Milagros Leiva. Ello por desconocer la solución a un problema matemático propuesto por el expremier y congresista Guido Bellido en el programa de la conductora de Willax.

Sol Carreño manifestó que el planteamiento del parlamentario Guido Bellido acerca del problema de Álgebra resultó estar fuera de lugar, ya que la periodista le estaba preguntando sobre ‘en cuántos años había terminado la universidad’. Por esta razón, llamó desatinados también a quienes apoyan la ‘burla’ de Bellido.

No obstante, enfatizó que en el país existen muy pocas personas que conocen las matemáticas y quienes se burlan de Milagros Leiva por desconocer esta importante materia también lo hacen de quienes no manejan este curso. La exconductora de Cuarto Poder concluyó que todo está mal con los troles.

“Sobre troles y burlones: Si se alegran porque una periodista que no les gusta no respondió a la burla de un político impertinente apoyan la impertinencia. Si es por el desconocimiento matemático en un país donde tan pocos saben matemática humillan a otros de rebote. Todo mal”, expresó Sol Carreño muy ofuscada.

¿Cuál fue el problema matemático que le planteo Bellido a Milagros Leiva?

Sucede que el último miércoles 8 de diciembre, el congresista Guido Bellido se presentó en el programa de Milagros Leiva para una entrevista. En plena conversación, la periodista le preguntó en cuántos años había terminado la universidad, a lo que le responde el parlamentario que eso “no tiene nada que ver con el tema político”.

A lo que la comunicadora no pensó que fiel a su estilo Bellido le haría una pregunta de álgebra a Milagros Leiva sobre cuánto es 0.5 elevado a la -1, la cual sería 2. No obstante, la conductora evitó responder y le dijo: “No me venga con estupideces”, frase que se volvió viral en las redes sociales.

