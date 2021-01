SE PRONUNCIÓ. La cantante Giuliana Rengifo aseguró sentirse identificada con la situación que viene atravesando la orquesta Son Tentación, cuyas integrantes y fanáticos fueron intervenidos la madrugada de este jueves en Ica, por participar en la grabación de un videoclip pasado el toque de queda.

“Qué pena, este put... virus nos jod... todo, ya queremos trabajar y no podemos. El virus no se irá hasta que todos estemos vacunados”, comentó la artista en un video publicado por la cuenta de Instarándula. De inmediato, varios usuarios le contestaron que todos deberían respetar las normas dispuestas por el gobierno para evitar los contagios.

“Mientras el put... virus esté allá afuera, no se deben hacer irresponsabilidades ¿o no?”, le dijo un seguidor de la cuenta de Samuel Suárez. De inmediato, Giuliana Rengifo le contestó y le dio la razón, aunque reconoció que se identifica con sus colegas.

“Como artista también me identifico con ellas, pero en mi caso gracias a Dios no me hace falta hacerlo porque tengo algunos ahorros que se me acabarán y mi esposo me ayuda también. La idea es que no bajemos la guardia y que llegue rápido la vacuna”, respondió la cantante, que segundos después borró todos sus comentarios.

Giuliana Rengifo saca cara por las salseras de Son Tentación