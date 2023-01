En la cuenta oficial de “Son Tentación” compartieron un video en el que agradecieron a Suu Rabanal por su aporte en todos estos 10 años que formó parte de la agrupación salsera femenina. Como se recuerda, la cantante decidió dar un paso al costado para poder lanzar su carrera como solita.

“Queremos agradecerte por toda tu entrega en cada uno de nuestros shows. Y por tu valioso aporte en todos estos años para nuestra orquesta” , es el mensaje que se lee en la primera parte del clip, que está compuesta por diversos videos de Suu en el escenario.

“ Te deseamos los mejores éxitos en esta nueva etapa en tu carrera, esta siempre será tu casa. ¡Muchas gracias, Suu Rabanal!” , se lee al final del video.

En los comentarios, los fanáticos de “Son Tentación” lamentaron la salida de Rabanal del grupo y aseguraron que ya no será lo mismo sin ella; sin embargo, también hubo quienes le desearon lo mejor en su nueva etapa profesional.

“Suu le daba alegría y saoco a la orquesta. Las chicas cantan hermoso, pero les falta conectar con el público”, “Ya no será lo mismo”, “Ay qué pena tan grande, pero por otro lado es algo hermoso que empiece ser solista con todo hermosa dale con todo”, “Así es la vida”, “Muchos éxitos para Suu”, son algunos comentarios.

Suu Rabanal da un paso al costado de Son Tentación y estos son sus motivos

INESPERADO. Suu Rabanal sorprendió a sus seguidores de Instagram luego que diera a conocer en sus redes sociales que decidió dar un paso al costado de la agrupación de salsa femenina “Son Tentación” luego de 10 años de trabajo.

La cantante emitió un comunicado en el que aseguró que no fue una decisión fácil de tomar, pero que es necesario para su crecimiento personal y profesional.

“Queridos amigos, seguidores y público en general. Quiero contarles con mucha nostalgia que embarga mi corazón que después de 10 largos y hermosos años en la agrupación femenina número 1 del Perú mi camino terminó. Fue y será una de las decisiones más difíciles que pude tomar, ya que mi camino fue increíble aquí, cosas difíciles, pero siempre obteniendo el mejor aprendizaje”, señala en la primera parte.

Asimismo, dedicó unas palabras de agradecimiento a Paula Arias, su amiga y líder de Son Tentación, por haberle brindado la oportunidad de crecer dentro de la orquesta

“Quiero agradecer a la dueña de la agrupación y amiga Paula Arias, quien me brindó la oportunidad de pertenecer a su maravillosa agrupación. No ha sido fácil para ninguna en estas últimas semanas. Llevo cada momento en mi corazón, no me alcanzaría este comunicado para decirles cómo es que me siento. Muchos sentimientos encontrados porque es una decisión difícil”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR