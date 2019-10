Spheffany Loza tras 'ampay' con Mario Irivarren: "A Magaly Medina le salió mal la jugada"

Spheffany Loza dijo que le causa mucha risa que el programa ‘Magaly TV, la firme’ haya vendido como ‘ampay’ las imágenes donde se le observa subiendo al auto de Mario Irivarren , mientras Ivana Yturbe se encuentra en un concurso de belleza en Italia.

¿Qué opinas de las imágenes que difundió el programa de Magaly?

Qué te puedo decir, me da risa. No sé si no tienen contenido... pero ahora yo me pregunto: ¿Tiene algo de malo que un compañero de trabajo me lleve a casa?

¿Estás en desacuerdo con su comentario?

Prefiero no opinar.



Nunca te hemos visto involucrada en escándalos... ¿Contigo no va eso de ser ‘la manzana de la discordia’?

Para nada.

Te reíste con Mario e Ivana por las imágenes...

Sí, nada que ver (con Mario) ja, ja, ja... Les salió mal su jugada o lo que quisieron ‘armar’.

Hace poco dijiste que estabas distanciada de Pancho Rodríguez, pero luego compartiste fotos con él y tu familia en Chimbote, ¿qué pasó?

Las veces que hemos hablado sobre lo que tenemos, se sala.



¿Prefieren ahora mantener su vida en privado?

Así es. Estemos o no, preferimos mantenerlo entre nosotros.



¿A ti cómo te va en ‘Esto es guerra’?

Hoy me siento bien en el programa. Me encanta trabajar en un sitio con tantas buenas vibras y gente.

¿Qué otros proyectos se vienen para ti?

Ahora estoy metiéndole punche a mi perfume ‘Alma Sweet’, que está a la venta en todas las tiendas de Platanitos y Kayser. Luego veré otro negocio, siempre es bueno tener un plan B.



(D. Bautista)