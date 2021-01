Spheffany Loza aseguró que está muy feliz porque su amiga Ivana Yturbe contraerá matrimonio civil con su pareja, el futbolista Beto Da Silva, de quien está ‘completamente enamorada’.

‘Tepha’, ¿qué opinas del matrimonio de tu amiga Ivana con Beto Da Silva?

Le deseo lo mejor y que sea muy feliz.

¿Ya estás alistando tu vestido para la boda?

Todavía no me invita, ja, ja, ja, pero creo que será algo muy íntimo y se respeta, igual con todo el tema del Covid no podrá hacer mucho, me imagino.

Según el edicto matrimonial, la boda será el 16 de febrero…

Estoy muy feliz y ella lo sabe.

Hay muchas personas que creen que es muy pronta su boda, ¿tú crees que es así?

Puede ser, pero si ya tomaron esa decisión es porque están seguros de lo que quieren a futuro y es bueno. Les deseo la mayor felicidad del mundo, ella está enamoradísima.

Por cierto, ¿te han llamado para la nueva temporada de ‘Esto es guerra’?

Aún no, estoy esperando.

¿Te gustaría volver a la competencia?

Si se da, buenísimo, y si no, Dios sabe por qué hace las cosas. ..

Hay rumores de que regresaría Johanna San Miguel, ¿qué opinas?

Sería increíble. Me acuerdo que cuando estuvo en el programa fue un éxito. Me encanta su actitud, su personalidad, es supercarismática, graciosa. No tengo el gusto de conocerla en persona, pero tiene muy buenas vibras. (D. Bautista)