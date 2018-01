Spheffany Loza y Pancho Rodríguez no se olvidan [VIDEO]

Spheffany Loza contó que no ha retomado su relación sentimental con Pancho Rodríguez, pero sigue queriendo al chileno.



“Estamos distanciados, veremos qué pasa más adelante. El sentimiento todavía no se va”, indicó la ‘combatiente’, quien agregó que la separación es difícil porque, aunque ya no viven juntos, se ven todos en ‘Combate’.



Por su parte, Pancho Rodríguez comentó que sufre por tener cerca a Spheffany Loza y no poder abrazarla ni besarla.



“Creo que lo más conveniente es respetar el espacio laboral, pero es inevitable pensar en darle un beso”, precisó.



Spheffany Loza mostró seno en vivo por accidente