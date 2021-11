El lanzamiento del nuevo tráiler de “Spider-Man: No Way Home” acapara la expectativa de los seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel. Y no es para menos, ya que los rumores indican que que veríamos un primer vistazo live action al “Spider-Verse” en la pantalla grande. Este martes fue confirmado por Sony el estreno de este nuevo avance y a continuación te damos todos los detalles.

Tras mucho hermetismo, fuentes oficiales relacionadas a la película confirmaron que este martes se dará a conocer el segundo tráiler de “Spider-Man: No Way Home”, el cual se prevé que “rompa la red” y consiga las cifras que logró en su momento “Avengers: Endgame” en YouTube.

Cabe recordar que en agosto se lanzó el primer tráiler de la película, generando mucho entusiasmo entre los seguidores del superhéroe por la cantidad de personajes nuevos y entrañables que aparecerán.

¿Cómo se exhibirá el nuevo tráiler de “Spider-Man: No Way Home”?

El tráiler se exhibirá en un evento organizado por Sony y Marvel en Los Ángeles, en el Regal Sherman Oaks a las 5 p.m. (hora local). Tras ello, se prevé que el filme sea liberado o en simultáneo u horas después.

¿Dónde ver el nuevo tráiler de “Spider-Man: No Way Home”?

Deberás estar atento a las cuentas oficiales de la películas “Spider-Man: No Way Home”, así como a las de las productoras Sony y Marvel Studios para poder apreciar el nuevo tráiler que ha generado suspenso por las novedades que traerá.

¿A qué hora se liberará el nuevo tráiler de “Spider-Man: No Way Home”?

En Perú, se prevé que el segundo tráiler de “Spider-Man: No Way Home” llegue desde las 8 p.m., según la diferencia horaria y también si es que Marvel y Sony lo lanzan en simultáneo por sus redes oficiales.

7:00 p.m. - México

7:00 p.m. - Costa Rica

7:00 p.m. - El Salvador

7:00 p.m. - Nicaragua

7:00 p.m. - Honduras

7:00 p.m. - Guatemala

8:00 p .m. - Colombia

8:00 p.m. - Perú

8:00 p.m. - Panamá

8:00 p.m. - Ecuador

8:00 p.m. - Puerto Rico

9:00 p.m. - República Dominicana

9:00 p.m. - Bolivia

9:00 p.m. - Venezuela

10:00 p.m. - Paraguay

10:00 p.m. - Brasil

10:00 p.m. - Chile

10:00 p.m. - Argentina

10:00 p.m. - Uruguay

2:00 p.m. - España (miércoles 17)

2:00 p.m. - Italia (miércoles 17)

2:00 p.m. - El Congo (miércoles 17)

¿Cuáles son los rumores del nuevo tráiler de “Spider-Man: No Way Home”?

De momento, se ha confirmado de los seis siniestros en “Spider-Man: No Way Home”, luego de que Dr. Octopus (Alfred Molina) apareciese en el primer tráiler. Además, un reciente afiche oficial exhibio al Duende Verde (William Defoe).

Peter Parker (Tom Holland) y el Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) en el póster de "Spiderman: No Way Home". Foto: Sony Pictures.

Spider‑Man (Tom Holland), Marie Jane (Zendaya), Dr. Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) y Ned Leeds (Jacob Batalon) son algunos de los nombres que también veremos en la película. Sin embargo, la gran expectativa generada por este nuevo tráiler tiene que ver con los rumores por la aparición de más superhéroes.

Y es que rumores en redes indican que Tobey Maguire y Andrew Garfield -quienes interpretaron a Spider-Man en anteriores producciones- regresarían a sus papeles como superhéroes arácnidos. Además, también está la incertidumbre respecto a si Daredevil (Charlie Cox) aparecería en esta película. ¿Será cierto? Solo lo sabremos con el lanzamiento del nuevo tráiler.

¿Cuándo estrenará de Spider-Man: No Way Home?

Es importante precisar que el estreno de Spider-Man: No Way Home está previso a llegar a las salas de cine el 17 de diciembre del 2021 en Estados Unidos y diferentes partes del mundo. Sin embargo, recientemente se aunció que la distribuidora decidió que el estreno se adelante para el 15 de diciembre solamente en el Reino Unido.

