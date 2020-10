La conductora Laura Borlini le sugirió a Stefano Tosso que dé la cara y enfrente la situación, a raíz de haber sido acusado por el presunto delito de acoso por parte de sus exalumnas de teatro.

“Es una noticia que me sorprende y me duele porque lo conozco. Era muy amiga de Ricky (Tosso), conozco a su mamá (de Stefano), lo he tratado y siempre ha sido un chico correcto, pero tiene que realizarse una investigación, si Stefano es culpable tiene que responder por sus acciones. Ya es mayor de edad, tiene que decir algo a su favor, que salga y diga la verdad. Hay que enfrentar la situación. Esta noticia me ha caído como un balde de agua fría, si el río suena es porque piedras trae y es algo que se tiene que investigar”, manifestó Borlini.

¿Esperas que salga a dar su descargo?

Pienso que él tiene que salir a decir su verdad. Si reconoce que ha hecho mal tiene que reconocerlo, aceptarlo y enfrentar las consecuencias, pero si considera que es inocente también tiene que defenderse y decir su verdad.

¿Has podido hablar con la familia de Stefano?

No, porque no soy tan cercana como para reunirme con la familia, pero me da mucha pena todo esto porque lo conozco desde que era chiquito y le tengo mucho cariño. Tengo sentimientos encontrados porque siempre me ha parecido un caballero, estaré muy atenta a lo que suceda.

‘ACOSO ES ACOSO’

En tanto, la conductora Lady Guillén resaltó que el acoso es un delito que se debe sancionar. “Acoso es acoso y es un delito que se tiene que sancionar, fuese quien fuese. Nadie tiene derecho en irrumpir la tranquilidad ni mucho menos hacer sentir miedo o intimidación”, mencionó. (L.Gamarra)