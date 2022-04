SACARON CARA. Alessia Rovegno no dudó en defender a su tía Stephanie Cayo, quien fue víctima de una ola de críticas por confundir la jerga peruana “palta”. Para la modelo y cantante, confundir una jerga no te hace menos peruana.

“No tiene nada de malo si alguien no se sabe una jerga, no tiene nada de malo (...) Es normal que nos equivoquemos, pero no deja de ser peruana por equivocarse, es mejor no juzgar a nadie”, expresó Alessia, pareja de Hugo García.

Como se recuerda, en hace algunas semanas, Stephanie Cayo apareció en un video de TikTok de Netflix explicando el significado de algunas jergas peruanas, pero la palabra “palta” fue lo que más llamó la atención.

“La palta es el aguacate, pero también le decimos palta a alguien que está aburrido. Entonces, le decimos ‘oye no seas palta, pues’ o ‘no te hagas paltas en la cabeza, tranquilo, relájate’”, expresó.

Hermanas Rovegno defienden a su tía Stephanie Cayo por confundir jerga (Video: Willax TV)

Bárbara Cayo sobre “error” de Stephanie: “¡No se palteen!”

Por su parte, Bárbara Cayo, hermana mayor de Stephanie, también salió al frente para defender a su familia.

“Yo creo que para cada uno tiene diferente significados, definitivamente, para ella tiene un significado, para mi tiene otro significado, para los peruanos en general tiene otro significado. ¡No se palteen! Coman palta”, expresó.

