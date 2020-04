No soporta las mentiras. Stephanie Orué habló sobre las mentiras que se difunden sobre su trabajo como actriz en las redes sociales.

En una entrevista con radio Capital, Stephanie Orué mencionó que se sintió mortificada cuando vio que la describían como una actriz de cine para adultos, chica reality y que incentivaba el consumo de drogas. La actriz habló sobre esta desinformación con Mónica Cabrejos.

“Me llega una publicación de una persona x donde decía muchas mentiras, tres mentiras, eso fue lo que a mí me hizo eco. Yo estoy acostumbrada a las críticas, pero ya cuando empecé a ver que estaban diciendo cosas fuertes y que no cabían en mi realidad, dije un ratito, ahí empecé a mirar con más atención, eso es lo que más me hace eco”, menciona Stephanie Orué.

Al ser consultada sobre las mentiras por Mónica Cabrejos, Stephanie Orué indicó “La primera es la escena de Django diciendo que era una actriz de cine para adultos, no tengo nada en contra de la industria pornográfica, pero eso es mentira. Segundo que yo soy una chica reality, no tengo nada en contra de los chicos realities, ni nadie que se vincule con la farándula, pero no soy una chica reality, tercera (...) esto ya me parece bien descabellado, yo ni siquiera fumo cigarro, que yo estoy incentivando al consumo de drogas. Estas tres cosas yo no las voy a permitir”, indica la actriz.

Mónica Cabrejos dijo que entiende el malestar de la actriz. “Tú eres actriz y has estudiado muchos años”. Al respecto, Stephanie Orué indicó que estudió cuatro años en la universidad Pontifica Católica del Perú. “Yo estudio dramaturgia, música (...) No saben que este oficio es aprender por todos los flancos, para poder realizar el personaje de Django gané un montón desde mi trabajo de campo, a través de la investigación conocí a grandes seres humanos. Por último, me da risa porque lo hice tan bien que la gente lo confunde”, continúa la actriz.

