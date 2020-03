Stephanie Valenzuela contó que se encuentra haciendo ‘cuarentena voluntaria’ en México, donde vive desde hace algunos meses por su carrera musical.

“Estaba en Miami, pero me mudé a México porque estaba con las grabaciones de mi música. Estoy haciendo cuarentena voluntaria con mi hermano, a quien no lo dejaron regresar al Perú porque cerraron las fronteras. Tenía planes de ir en abril, pero ya no se puede”, contó la modelo.

Además, aseguró que está soltera y en casa ella es quien se encarga de cocinar y limpiar.

“Extraño mucho la comida de Perú y a mi familia que vive en Arequipa. Espero que todo esto pase para volver a juntarnos”, acotó.

En tanto, a través de su cuenta en Instagram, ‘Tefi’ ha cantado acompañada de sus amigos y publicado videos de su paso por la pista de baile de ‘El gran show’.

“Mi cuarentena con el mejor @juanitocardona”, se lee en su post y en otro momento se le ve brindando.

“¡Salud! por la cuarenteritus... lo que se viene es otro nivel.... ‘pursuit of dreams’ (persiguiendo tus sueños)”, publicó. (D. Bautista)