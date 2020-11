Stephanie Valenzuela aseguró que no tendría problemas en someterse a un examen toxicológico, luego que la vidente mexicana Mhoni, amiga de Eleazar Gómez, afirmara que la modelo ‘consume drogas y es alcohólica’.

“Si da para hacer una demanda a esta mujer que tan deliberadamente acusa a una persona de consumir drogas, creo que eso es difamación. No tengo ningún problema de hacerme un examen toxicológico si así me lo piden, no sé si él (Eleazar) lo aceptaría. Jamás he probado esas cosas de cocaína o así...”, dijo Tefi en el programa ‘Magaly TV: la firme’.

Asimismo, reiteró que mantendrá firme su denuncia en contra del actor mexicano porque ‘tengo la verdad de mi lado y a la ley’.

Además, comentó que los ‘recursos que está utilizando’ la familia del actor ‘no tienen ninguna validez’, luego que la prima de Eleazar mostró a la prensa mexicana un video que ella le habría enviado a su expareja el mismo día de la agresión y donde aparentemente ‘no se ve nada’.

“Hay pruebas que han sido vistas por peritos, médico legista, testigos y hay detención en flagrancia. Hay policías que han declarado que han visto las mordidas”, remarcó.