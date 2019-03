Stephanie Valenzuela: 'He llorado sangre por varios amores' | ENTREVISTA 

A sus 29 años, la modelo y cantante Stephanie Valenzuela asegura que actualmente ‘está en su mejor versión’, reconoce que los errores que cometió en el pasado la ayudaron a madurar y a convertirse en una mujer más juiciosa. Por ello, prefiere minimizar los comentarios malintencionados sobre la vida de lujos que lleva en Dubái y revela que se ha vuelto una mujer más exigente en el aspecto sentimental.



¿Cómo te sientes en tu faceta de cantante y con la aceptación que está alcanzando tu segundo tema, ‘Fría’?

Contenta, porque tiene mucha acogida. Nos hemos convertido en tendencia en YouTube y en todas las plataformas digitales. Sé que ahora todo el mundo quiere cantar, pero yo sí puedo cantar a capela y presentar cosas de calidad. Considero que puedo llegar a ser una cantante internacional, esa es mi proyección.



‘Fría’ es una canción que habla de la dureza de la mujer...

Queríamos demostrar que las mujeres no tenemos por qué llorar por un hombre.



Vivimos en una sociedad donde existen muchos prejuicios y machismo...

Somos muy permisivas con los hombres, si el chico ha tenido 20 novias, es bravo y el ‘tigre’ de la cuadra’; pero si una chica ha tenido cinco chicos, es una p... Tenemos que empezar a no atacar al propio género.

Tú lo has vivido en carne propia...

Claro que sí. Gracias a Dios que ya me alejé del espectáculo y estoy metida en la música. Me enfoqué en crear cosas positivas para mi gente y seguidores. Mi objetivo es trasmitir cosas buenas, a través de la música y de mi blog.



¿Sientes que tu vida ha cambiado ahora que no perteneces a la farándula?

Estoy más madura, he cumplido 29 años y las personas vamos cambiando. Todos hemos cometido errores, unos más grandes que otros, pero todo ha sido un proceso que nos ayudó a madurar. Ahora estoy en mi mejor versión y lo pasado, pasado. Me siento una persona más segura, juiciosa y pienso más antes de decir las cosas.



¿También has sido víctima de acoso?

Como sociedad estamos mal. Cuando era chiquilla, un chico pasó en una moto, me metió un palmazo y eso no está bien. Ese día lo correteé y maldije.



¿Eres una mujer de armas tomar?

Saco las garras si se meten con los míos, pero sigo teniendo la misma esencia. Soy palomilla, bromeo, bailo, soy posera, pero eso es natural. Sin embargo, ahora ando más preocupada porque siento que hay que trabajar por el futuro. Tengo objetivos y, si no trabajo, no voy a llegar a lograrlo.

Existen comentarios malintencionados sobre tus lujosos viajes.

No los tomo en cuenta. Pueden decir lo que sea, pero lo que no pueden es pararme. Pueden gritar, arañarse, pero no dejo que me afecte lo que hablan. Tengo dos vidas, la mía y la que me inventan.



¿Crees que hablan mal de ti por envidia?

Creo que cada quien da lo que tiene por dentro. Estoy feliz y eso es porque llevo felicidad por dentro, si otros no lo pueden exteriorizar así, lo siento, pero no me voy a meter con nadie.



¿Y esa felicidad tiene nombre y apellido? ¿Cómo está tu corazón?

De mi vida sentimental no hablo hace ¡uff! No me pongo a aclarar nada, porque cuando uno está feliz se nota. Estoy contenta, feliz, enamorada de mi música y de mi vida como la estoy llevando ahora, y eso es lo más importante. Como dice mi canción ‘Fría’, con o sin un hombre, no tienes por qué llorar por quien no lo merece y uno tiene que empezar a amarse a sí misma.

¿Y tú has llorado por amor?

¡Uff...! He llorado sangre y por varios, pero ya aprendí que no está bien. Tampoco me he vuelto una piedra de la noche a la mañana, pero de adolescente me tiraba a la cama a llorar medio año, de ahí me duraba un mes, de ahí una semana, ahora le dedico unas tres horas y todo bien.



¿Tienes corazón de piedra?

No. Soy más fuerte, porque si las lágrimas ayudaran a solucionar los problemas, pediría que me ayuden a llorar. Me equivoqué mil veces, pero soy otra persona y he podido superar mis problemas.



¿Sueñas con casarte y tener hijos?

Fue un sueño frustrado que tuve (perdió un bebé), pero no lo descarto (encargar un bebé). Aún estoy joven, este no sería el momento adecuado, aunque lo estoy contemplando para dentro de un año, dos o tres.



¿Te consideras una mujer exigente con un hombre?

Sí. Conforme van pasando los años una se va valorando más, me he convertido en una persona exigente y jodida para fijarme en alguien. Ya no solo es el físico, sino que importa la personalidad y aspiraciones que tiene a futuro. No solo es el hecho de que tenga un bonito cuerpo, me gustan los chicos guapos y altos, pero más me agrada su forma de ser. Eso me parece más interesante que un cuerpo inflado.



¿Qué te cautiva a primera vista?

Me gustan los chicos altos, que tengan una sonrisa impecable, que usen un perfume bueno para que me atrapen con su olor.