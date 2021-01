La cantante e influencer peruana, Stephanie Valenzuela se armó de valor para contestar fuerte y claro a una seguidora en Instagram luego que la cuestionara por colgar un video haciendo el challenge de Shakira.

Según la usuaria la popular Tefi estaría en busca de otro galán y por eso colgó el video. Sin embargo, la cantante no se quedó en silencio y respondió indignada.

“Como y no estabas acongojada por el novio? A ya entendimos ESTAS EN NUEVA BUSQUEDA... a yaaa… haber otro candidato??? Otra mano?? Jajajajaja”, escribió la usuaria @miriamtalaveradel.

De inmediato, Stephanie se defendió: “@miriamtalaveradel hay que ser estúpida para dejarse morir por un hombre, las mujeres fuertes no necesitan buscar a nadie”.

Sus seguidores no se quedaron atrás y respaldaron a la intérprete de ‘Cumbia de los infieles’: “‘Que estupidez de comentario’, ‘aprende a escribir antes de estar jodiendo’, ‘Por este tipo de comentarios a veces me avergüenzo de ser mujer. Algo realmente estúpido he leído hoy’, ‘Entonces, ¿debería salir llorando para que estés conforme?’”.

Stephanie Valenzuela ha sido víctima de ese tipo de comentarios luego de que denunciara por agresión física a su expareja, el actor Eleazar Gómez. Hasta el momento la han cuestionado por tratar de seguir con su vida, por seguir trabajando, e incluso por colgar fotos o videos como lo hacía antes de ser agredida.