LE BRINDA SU APOYO. Vanessa López, modelo y expareja de Eleazar Gómez, publicó un video donde expresa su indignación por la golpiza que le dio el actor a la cantante Stephanie Valenzuela. La joven esperas que la ley se haga cargo del mexicano.

Vanessa López afirma que muchos medios la han buscado para que brinde sus declaraciones."Yo creo que es mejor que lo que tenga que decir lo diga por aquí porque no es tanto, ya mucha gente sabe lo que paso al final de la relación con Eleazar", comenta la modelo.

La modelo afirma que fue víctima de maltrato físico y psicológico por parte del actor, es por esta razón que se solidariza con Stephanie Valenzuela. “Hubo quienes no me creyeron, que dijeron que lo hacía por fama, a mí me pareció bastante ridículo porque es un tema con el que yo nunca jugaría”, agrega.

“Lo que está pasando ahora con Eleazar y esta chica no me da nada de gusto, al contrario es algo muy fuerte y muy delicado. Yo agradezco muchísimo a Dios que mi caso no fue tan extremo”, precisa la expareja del actor mexicano sobre las agresiones a las que sometió a Stephanie Valenzuela.