Trome con las estrellas. Este 9 de diciembre llega a los cines la película ‘West Side Story’ (Amor sin barreras), una adaptación cinematográfica del reconocido musical de Broadway, dirigida nada más y nada menos que por el ganador del Oscar Steven Spielberg.

‘Amor sin barreras’ cuenta la clásica historia de rivalidades y amor juvenil en la ciudad de Nueva York de 1957, en un contexto en el cual los inmigrantes puertorriqueños buscaban un mejor futuro en la tierra del Tío Sam.

A propósito del lanzamiento de esta nueva cinta, Trome tuvo la oportunidad de conversar algunos minutos con el famoso director de Hollywood, creador de éxitos taquilleros como ‘E.T.’, ‘Tiburón’ y ‘Jurassic Park’. Además, pudimos charlar con la protagonista Rachel Zegler, ‘María’ en la película, para que nos cuente detalles inéditos de la filmación.

En una entrevista vía Zoom desde Estados Unidos, Steven Spielberg revela la emotiva historia detrás de la grabación de esta película y cómo su padre, quien falleció a los 103 años, fue su inspiración para sacarla adelante.

“La película fue dedicada a mi padre porque era un gran fan de West Side Story. Él siempre visitaba todos mis sets, pero tenía 101 años cuando yo estaba grabando esta película y no pudo venir a Nueva York para verla. Así que estaba en un iPad en FaceTime viendo parte de la producción y siempre me decía ‘¿Cuándo puedo verla?’. Tristemente falleció antes de que tuviera la oportunidad de verla. Fue un fanático de toda la vida de la música, las letras y de toda la producción original”, comenta el afamado director.

Steven Spierlbeg conversa con Trome por el lanzamiento de West Side Story (Foto: Disney)

‘NO HAY UNA FÓRMULA SECRETA PARA HACER UNA PELÍCULA EXITOSA’

Spielberg revela, además, que no existe una fórmula secreta para hacer una película exitosa, pese a que es considerado el ‘rey Midas’ de la industria del cine y lo avalan los cuatro premios Oscar que ha ganado a lo largo de su carrera.

“No hay un ingrediente secreto para hacer una película. Cada historia que he contado surgió en una parte diferente de mi vida, representa lo que yo era en ese año y creo que todos cambiamos a medida que envejecemos, con la esperanza de evolucionar con más sabiduría, más tolerancia y más comprensión de la humanidad. A veces no evolucionamos de esa manera, pero el hecho es que no hay un truco que tenga en mi manual de reglas. Ni siquiera tengo un manual de reglas”, puntualiza.

Steven Spielberg y Rachel Zegler en la premiere de West Side Story en New York City. (Photo by Jamie McCarthy/Getty Images for 20th Century Studios)

Antes de terminar la breve entrevista, Spielberg confiesa que el trabajar en equipo ha sido una de sus reglas de oro para sacar adelante increíbles proyectos como los que está acostumbrado a realizar.

“Creo que una de mis habilidades más fuertes es escuchar y por eso soy un buen colaborador, porque escucho a la gente que tiene mucho que ofrecerme para que el proyecto en el que estamos trabajando sea el mejor posible”, finalizó.

Rachel Zegler es Maria en’ WEST SIDE STORY. (Foto: Disney)

HABLA LA PROTAGONISTA

Por otro lado, Rachel Zegler, la joven protagonista de 20 años, cuenta cómo afrontó el desafío de grabar escenas en español, en esta cinta que se perfila como una de las favoritas en la temporada de premios.

“No hablo español con fluidez, cuando era niña, mi abuelita y mi mamá hablaban en mi casa, pero ahora no (...) El idioma fue una parte importante de mi crianza, pero también las conversaciones que surgieron al hacer esta película, con la adaptación de la cinta y las conversaciones que ocurrieron con nuestros entrenadores de dialecto y todas estas personas que se ocupan de la precisión lingüística”, manifestó. b

