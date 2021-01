Sully Sáenz se encuentra alejada de los reflectores desde hace un tiempo, sobre todo por la salud de su hijo Marchello, quien -meses atrás- fue sometido a una operación en Canadá.

“Está totalmente recuperado, feliz, está metiéndose a la piscina, jugando, disfrutando de una vida normal. La operación salió un éxito”, comentó la modelo.

Por el momento, el menor de 6 años sigue con terapias de lenguaje. Es así que fue consultada por si regresaría a “Esto es guerra”, programa del que fue parte en sus inicios antes de casarse con Evan Piccolotto.

Sully Sáenz sobre volver a “Esto es guerra”: “Me encanta el programa” | VIDEO

“Es una de las cosas que he estado teniendo en mente para este año. Siempre he tenido la ilusión de volver, me encanta el programa, pero vamos a ver. Mi vida ahora está muy diferente. No lo descarto”, señaló la ex pareja de Yaco Eskenazi.

Otro de los temas que tocó fue sobre su relación con el padre de su hijo. La presentadora afirmó que ambos ponen de su parte para que su hijo esté bien. “Siempre ha sido buena, todo va muy bien. Ambos tenemos que poner el mayor esfuerzo para el bienestar de Marchello”, concluyó.

