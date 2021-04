La actriz Susan León contó que estrenará, este sábado 24, su monólogo ‘Empoderada Yo?’ donde se burla de todas las etapas de su vida y también lanzará un programa por su página oficial.

“Este 24 estreno ‘Empoderada Yo?’ por Joinnus. Es un monólogo que yo escribí, divertido, simpático, que habla un poco de mí, de lo que creemos que somos las mujeres empoderadas, porque en el fondo no sabemos si lo somos o no. Es un cuestionamiento sobre eso”, afirmó.

Está inspirado en una historia personal...

Está basado en todo lo que pasamos las mujeres, hablo de que no debemos juntarnos con personas tóxicas y también me burlo de todas las etapas de mi vida.

¿Es una catarsis?

Claro, es lo mejor. Yo lo escribí, yo misma me burlo de mí. Vamos a estar 6 fechas y esperemos que nos vaya bien.

Has estado muy activa durante la pandemia..

Sí, estoy escribiendo el guion de una película que habla de nuestra cultura, de nuestras raíces, sigo con mis talleres virtuales. También estoy dedicándome a la docencia dando clases de yoga y participando en la competencia internacional de Tai Chi.

Tú siempre has llevado una vida sana.

Sí, siempre estoy buscando alternativas y cuidándome más que nunca porque lo de Gustavo (Cerrón) nos chocó a todos, sobre todo porque él estaba grabando una serie y ahí se contagió.

Susan León estrena su monólogo 'Empoderada Yo?'

¿También tienes planeado lanzar un programa por tu página oficial?

Soy terapeuta y siempre estoy tratando de ayudar a la gente. He grabado videos dando consejos de cómo enfrentar la depresión, el duelo, un poco de todo. Mucha gente me escribe a mi página oficial porque han visto los videos y me han agradecido porque en cierta forma los he ayudado. Así que estoy pensado en hacer un programa online

Un espacio que hable de la salud mental...

A eso me quiero dedicar un poco, tengo la base y sería un buen acompañamiento en estos tiempos.

SUSAN HABLA DE OSVALDO CATTONE

Susan León afirmó que la pandemia se llevó a Osvaldo Cattone.

“Para mí (falleció) de pena, por todo el tema que estamos viviendo. El teatro era su vida entera, él quería su estreno (de la obra ‘El rey se muere’), pero en esta segunda etapa de la cuarentena abrir el teatro Marsano estaba muy lejos”, afirmó.

¿Él quería volver a los escenarios?

Siempre y nunca quiso entrar a lo virtual. Como le dices al teatro emblemático del Perú que se vaya a lo virtual, además él era una persona grande (mayor) no lo dejaban salir. Todos queríamos verlo morir en el escenario porque era su vida, pero no pudo resistir.